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جيش العدو ركز خيمتين في محيط موقع رمثا
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جيش العدو ركز، عصر اليوم، خيمتين في محيط موقع رمثا المشرف على مزرعة بسطرة من دون ان تعرف بعد دوافع ذلك.

وكانت عناصر اسرائيلية قد نصبت الخيمتين، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في اجواء مزارع شبعا وقرى العرقوب.
 
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