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انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان... والجيش الإسرائيلي: إنذار كاذب
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
انطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان الساحلية الواقعة على بعد 14 كيلومتراً تقريباً من قطاع غزة اليوم الأربعاء، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنها كانت إنذاراً كاذباً.

ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في المدينة التي يقطنها 130 ألف نسمة بعد أربعة أيام من تصعيد استمر 24 ساعة بين إسرائيل ونشطاء فلسطينيين في قطاع غزة وانتهى بتهدئة غير رسمية. ولا تزال التوترات قائمة.
المصدر : reuters
 
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