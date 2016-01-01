A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا، اليوم، على "نجاح" قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدما عاد أمس عن تصريحات اثارت استهجان الطبقة السياسية الاميركية، لأنها بدت كأنها تشكك في التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية للعام 2016.



وقال ترامب في سلسلة تغريدات: "ان قمة هلسنكي مع بوتين يمكن على المدى الطويل ان تتوج بنجاح اكبر من اللقاءات مع حلف الاطلسي، التي شكلت بدورها انتصارا واضحا"، مؤكدا ان "روسيا وافقت على مساعدتنا في ملف كوريا الشمالية".



وسيجمع ترامب الذي عاد أمس من جولة اوروبية قادته الى بروكسيل لحضور قمة الاطلسي والى بريطانيا وفنلندا، ابرز اعضاء ادارته، اليوم في البيت الابيض اعتبارا من الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش، على امل توضيح الامور.



ووجد الرئيس الاميركي نفسه معزولا اكثر من اي وقت مضى، بعدما واجه انتقادات شديدة حتى من معسكره الجمهوري.



وخلال مؤتمره الصحافي مع بوتين، قال انه "لا يرى اي سبب لعدم تصديق نفي الرئيس الروسي حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016"، رغم ان الاستخبارات الاميركية اكدته.



واضطر الى اعطاء توضيح أمس اقر فيه بأنه اساء التعبير مؤكدا ثقته بأجهزة الاستخبارات الاميركية.





وقال ان توافقه مع بوتين "ازعج فعليا كثيرا من الاشخاص الحاقدين الذين كانوا يرغبون في رؤية مبارزة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر