نفى مصدر في "القوات اللبنانية" أن يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وراء عرقلة منح "القوات" وزارة العدل، كما أنه لا يضع "فيتو" على تولي "القوات" وزارة الدفاع.



وأشار المصدر الى "أن عون طالب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي بتعزيز المصالحة المسيحية من خلال إحياء اللقاءات المكوكية الدورية بينه وبين النائب ابراهيم كنعان من أجل متابعة التواصل وصيانة المصالحة بما يحول دون التفريط بها". كما شدّد عون أمام الرياشي على أن حقيبة بالزايد أو بالناقص لا يجوز ان تنسف إتفاقاً تاريخياً على المستوى المسيحي.

