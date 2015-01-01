الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم أوروبا تفرض غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على "جوجل".. والشركة : سنستأنف A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أمرت المفوضية الأوروبية شركة جوجل الأمريكية، الأربعاء، بدفع 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) نظراً لأنها تدفع تطبيقاتها بشكل غير عادل على الهواتف الذكية للمستخدمين، مما يحبط المنافسين، وأمرت الشركة الأمريكية بوقف ممارساتها المناهضة للمنافسة في غضون 90 يومًا، وإلا واجهت عقوبات إضافية.



وقالت جوجل، في بيان موجز عبر حسابها على تويتر في أوروبا، إنها ستستأنف الحكم الصادر من قبل المفوضية الأوروبية بشأن غرامة قدرها 4.34 مليار يورو (خمسة مليارات دولار) بسبب السلوك المناهض للمنافسة، وأضافت: "لقد أتاح نظام أندرويد المزيد من الخيارات للجميع .. الابتكار السريع والأسعار المنخفضة هي السمات الكلاسيكية للمنافسة القوية".



وتعود الشكاوى التي قدمها المنافسون الأوروبيون والأمريكيون ضد جوجل، إلى عام 2015.





وقالت مارجريت فيستاجر، أكبر مسؤول أوروبي في مكافحة الاحتكار، في بيان: "جوجل استخدمت نظام أندرويد كوسيلة لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها..لقد حرموا المستهلكين الأوروبيين من المنافسة الفعالة في هذا المجال المهم".



وقدرت اللجنة نسبة الهواتف الذكية في أوروبا والعالم تعمل على نظام التشغيل "أندرويد" التابع لشركة جوجل بحوالي 80 في المائة.



وذكرت اللجنة أن جوجل خرقت القانون من خلال مطالبة الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتثبيت محرك البحث الخاصة بها Google وتطبيقاتها كشرط لترخيص متجر التطبيقات التابع لها، كما دفعت بعض كبار مزودي الهواتف الذكية ومشغلي الشبكات لتثبيت التطبيقات على الهواتف قبل بيعها، علاوة على منعها الشركات المصنعة من بيع الأجهزة التي تعمل على إصدارات بديلة من نظام التشغيل أندرويد الخاص بها.



ويتخذ المنظمون في الاتحاد الأوروبي منهجا أكثر تشددا تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى من نظرائهم الأمريكيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنافسة وحماية البيانات والقضايا الضريبية، ففي العام الماضي، تعرضت جوجل لغرامة من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بلغت 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) لتحديد أولويات خدمات التسوق على المنافسين في البحث، كما عاقب المنظمون الأوروبيون شركات أبل وأمازون وفيسبوك.



وكان بإمكان اللجنة الأوروبية أن تغرم جوجل ما يصل إلى 10 بالمائة من المبيعاتها العالمية السنوية لشركة ألفا بت، الشركة الأم لجوجل، التي تجاوزت 110 مليار دولار في عام 2017. المصدر : cnn لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر