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رئيس بلدية كفررمان يعلن استقالته.. والسبب؟
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
اليكم بيان استقالة رئيس بلدية كفررمان ياسر علي احمد:

"أهلي في كفررمان

إزاء تفاقم أزمة النفايات في كفررمان، و في ظل انعدام الحلول المتوفرة في ظل اقفال بعض المكبات بقرارات قضائية نحترمها و نجلها، ومكبات أخرى بقراراتٍ سياسية جائرة، و مكبات اخيرة بواسطة إعلام فاسد و مرتشٍ استُجلب الى كفررمان بواسطة أشخاص لسبب جلب المنفعة المادية التي تعودوا عليها، و يشهد تاريخهم الأسود على تنقلاتهم السياسية في سبيل تلك المنفعة الرخيصة .

و بعد كثرة الكلام عن تحميلي مسؤولية هذه الأزمة علماً ان الحكومة اللبنانية عاجزة عن حل تلك الأزمة .

و كي لا أتحمل مسؤولية تفشي الأمراض و الأوبئة والجراثيم وتسجيل أكثر من حالة اسهال وتقيؤ، اضافة الى حالات "حكة" بين أهالي بلدتي الكرام، وانا لا اتحمل هذه المسؤولية بل ادعو الدولة والحكومة لتحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع.

و لما كان هناك مشاكل عديدة خارجة عن ارادتي تمنع قيام المجلس البلدي بمهامه و دوره في سبيل إنماء و خدمة كفررمان كما يجب، و يتم تحميلي تلك المسؤولية بطرق ظالمة و خارجة عن الآداب و القيم و سيأتي وقت للحديث عن كل تلك العراقيل و مسببيها بالأسماء و الأفعال .

بناءً على كل ما تقدم أعلن استقالتي من رئاسة و عضوية مجلس بلدية كفررمان لأعود إلى مكاني الطبيعي امام اقواس المحاكم و تحت ميزان العدالة و إلى مدينتي بيروت التي أعلت من شأني و كرامتي بعكس بعض أبناء مسقط رأسي كفررمان الذين ما برحو يتناولوني ظلماً و عدواناً و أسأل الله ان يخلص أهل كفررمان من أمثالهم و شرورهم و عقلياتهم الحاقدة المتسلطة".

(فادي بردان-المستقبل)
 
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