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وزير الداخلية السعودي للمشنوق: المملكة حريصة على استقرار لبنان
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق بعد ظهر أمس، نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في قصره الصيفي في جدة، حيث كان في استقباله مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.

وبعد جلسة مشتركة بين الوفدين السعودي واللبناني، عقدت خلوة استمرت ساعة بين الوزيرين السعودي واللبناني، تناولا خلالها العلاقات السعودية – اللبنانية والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأكد المسؤول السعودي 'حرص المملكة على الاستقرار في لبنان ومواجهة التمدد الإيراني في العالم العربي وأفريقيا”، كما تناول انعقاد المجلس اللبناني-السعودي في أقرب وقت بعد تشكيل الحكومة العتيدة في لبنان.

وأبلغ الأمير عبد العزيز ضيفه اللبناني تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. ثم أقام مأدبة غداء على شرفه حضرها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين السعوديين والوفد اللبناني المرافق.

ويعود المشنوق مساء اليوم إلى بيروت بعد أدائه مساء أمس مناسك العمرة في مدينة مكة المكرمة.
 
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