لقي 3 أشخاص على الاقل حتفهم في تحطم مروحية شمال شرق تايلاند، اليوم.



وكان الضحايا في طريقهم الى محافظة خون كاين في الصباح الباكر عندما تحطمت مروحيتهم قبل دقائق من هبوطها.



وقال الونغوت فوراكي، وهو مسؤول رفيع في المحافظة: "كان من المفترض ان تهبط المروحية في مطار خون كاين عند الساعة 09,10 لكن عند الساعة التاسعة تلقينا تقريرا ان المروحية تحطمت في حقل للارز".



وتسعى فرق الانقاذ الى العثور على قائد الطائرة الذي يعتقد انه قضى في التحطم بعدما عثرت على جثث مساعده وراكبين آخرين كانا على متن المروحية.



وقال المسؤول في الشرطة اللفتنانت كولونيل جيتمانون سابابيروت ان "الحصيلة قد ترتفع الى 4 وفيات لكننا لم نعثر هنا الا على 3 جثث، قد تكون الجثة الرابعة تحت الحطام".



ولم تتوافر اي معلومات عن هويات الركاب والهدف من الرحلة وسبب تحطم المروحية.



وارسلت سلطات ادارة الملاحة الجوية محققيها الى الموقع لكشف الملابسات.