قالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة اليوم الأربعاء إن قاربا يحمل 160 مهاجرا غرق قبالة شمال #قبرص ما أودى بحياة 16 شخصا، وتم إنقاذ 101 حتى الآن.



وأضافت المحطة أن 30 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة من جانب خفر السواحل في تركيا وشمال قبرص فضلا عن قوارب تجارية تبحر في المنطقة.