الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المفتي دريان من بيت الوسط: للحريري وحده مهمة تشكيل الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعرض معه الاوضاع العامة واخر المستجدات.

بعد اللقاء قال المفتي دريان:التقيت اليوم الرئيس الحريري وهذا اللقاء هو من ضمن اللقاءات الدائمة والمستمرة بيني وبين دولته، وكان هذا اللقاء مثمرا ومنتجا. تداولنا بالاوضاع العامة في لبنان وبالأوضاع الاسلامية، وأقول ان الرئيس المكلف سعد الحريري هو ضمانة للبنان، وموضع ثقتنا، وهو الرئيس المكلف الان بتشكيل الحكومة ويعود له وحده مهمة هذا التشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري. الاجواء خلال اللقاء كانت ايجابية ومطمئنة، واقول ايضا ان اللبنانيين وكل القوى السياسية تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة، وانا مع هذا المطلب، ولكن ايضا على القوى السياسية والكتل النيابية ان تقوم بتقديم كل ما يسهل بالاسراع بتشكيل هذه الحكومة. نحن في لبنان متوافقون على ان هذا البلد يبنى ويبقى ويستمر بالحوار البناء لما فيه مصلحة لبنان العليا ومصلحة اللبنانيين.

اضاف: أتمنى على كل القوى السياسية ان تتوقف عن السجالات والمناكفات من اجل تسهيل تشكيل الحكومة، وطبعا سألت دولة الرئيس عن موعد اعلان التشكيل فقال لي كما اقول انا دوما "تفائلوا بالخير تجدوه."

الصراف

وكان الرئيس الحريري استقبل وزير الدفاع يعقوب الصراف وعرض معه شؤونا تتعلق بتصريف اعمال وزارة الدفاع.



المنظري

كذلك استقبل الرئيس الحريري مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتور احمد المنظري وممثلة المنظمة في لبنان ايمان الشنقيطي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تعيين المنظري في منصبه.

نورا جنبلاط

والتقى الرئيس الحريري وفدا من لجنة مهرجانات بيت الدين برئاسة السيدة نورا جنبلاط في حضور النائب وائل ابو فاعور، واطلع منه على نشاطات اللجنة.

جامعة سيدة اللويزة

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من جامعة سيدة اللويزة برئاسة مجلس الامناء ورئيس الجامعة الاب بيار نجم ونوابه، دعاه للمشاركة في ذكرى تأسيس جامعة سيدة اللويزة في الثامن من ايلول المقبل.

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