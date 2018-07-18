الاربعاء في ١٨ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:11 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بالأسماء.. هذه هي الأدوية المسرطنة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٨ تموز ٢٠١٨
 
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء في 18 تموز 2018، سحب مستحضرات طبية ومنع استيرادها وتداولها، بعدما تم التثبت من احتوائها على المادة الفعالة valsartan الواردة من شركة Zhejing Huahai Pharmaceuticals ltd/China وبعد ورود معلومات من هيئات دولية لسلامة الدواء تفيد بأن المادة المذكورة تحتوي على شوائب مسببة للسرطان.

ودعت الوزارة المرضى إلى عدم التوقف عن استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص لصرف بدائل أخرى مسجلة في لبنان يكون فيها valsartan من مصدر آخر.

في ما يلي قرار الوزارة وأسماء الأدوية المُراد سحبها من الأسواق:
المصدر : المدن
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٨ تموز ٢٠١٨ - الصفدي: القراءة لقمة ترامب-بوتين تشير الى بدء ترتيب »
١٨ تموز ٢٠١٨ - وزارة البيئة تحدّد المستندات المطلوبة لطلبات رخص »
١٨ تموز ٢٠١٨ - برّي: لا بدّ من إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات »
١٨ تموز ٢٠١٨ - تويني حول تداول معلومات تتناول تجاوزات لقضاة: لعدم »
١٨ تموز ٢٠١٨ - فنيش إستقبل هشام جارودي »
١٨ تموز ٢٠١٨ - لبنان يخطو نحو تشريع الحشيشة »
١٨ تموز ٢٠١٨ - عون استقبل وفدا من منظمة الصحة العالمية »
١٨ تموز ٢٠١٨ - عون: لا تدخل خارجي في تأليف الحكومة »