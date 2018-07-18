أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء في 18 تموز 2018، سحب مستحضرات طبية ومنع استيرادها وتداولها، بعدما تم التثبت من احتوائها على المادة الفعالة valsartan الواردة من شركة Zhejing Huahai Pharmaceuticals ltd/China وبعد ورود معلومات من هيئات دولية لسلامة الدواء تفيد بأن المادة المذكورة تحتوي على شوائب مسببة للسرطان.



ودعت الوزارة المرضى إلى عدم التوقف عن استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب المختص لصرف بدائل أخرى مسجلة في لبنان يكون فيها valsartan من مصدر آخر.



في ما يلي قرار الوزارة وأسماء الأدوية المُراد سحبها من الأسواق:











