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الحريري الى مدريد...نهاية الاسبوع
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
يغادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نهاية الأسبوع الحالي إلى مدريد للقاء رئيس الوزراء الإسباني ورعاية حفل تخرج في إحدى الجامعات، على أن ينتقل فيما بعد إلى لندن للمشاركة في حفل عشاء في الجامعة التي يدرس فيها نجله.
 
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