A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، البيان التالي:



"إزاء ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من إخبار ومعلومات تتناول تجاوزات منسوبة إلى قضاة، يهم الوزير تويني ان يهيب بالصحافة عدم التعميم وتناول القضاء برمته أو القضاة بمجملهم.



ويغتنم الوزير تويني هذه الفرصة للاشادة بالديناميكية التي يشهدها القضاء اللبناني، أن لناحية القرارات الجريئة التي يصدرها على غرار قرار الابطال المتعلق بالميكانيك، او لناحية مبادرة القضاة الى اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية ضمن هذه السلطة الدستورية المستقلة.



لعل احدث هذه المبادرات، هي تقديم عدد غير قليل من القضاة، كتب يرفعون بموجبها السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات ازواجهم، وقد تم فعلا توريد هذه الكتب لدى مجلس القضاء الأعلى.



إن هكذا مبادرات لا يمكن أن تمر بدون الإضاءة على أهميتها، وبدون التمني أن يتم تعميم هكذا مبادرات على كل من يتعاطى الشأن العام.



ويتمنى الوزير تويني لقضاة لبنان المزيد من التوفيق في مسعاهم الدائم، لترسيخ أسس العدالة، وهو يتابع باهتمام مسعاهم للنهوض بالجمعية التي قاموا بتأسيسها، بغية تعزيز انخراطهم في تسيير مرفق العدالة في لبنان". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر