استقبل رئيس محلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد وأبلغها أن المجلس النيابي بصدد التحضير لدرس واقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الاوروبية وبعض الولايات الاميركية.



وأمام وفد لجنة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة ايلينا فالنتشيانو أكد بري أنه لا بدّ من ادخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي مشدداً على ادخال الكوتا الانتخابية للمرأة لانصاف تمثيلها.

وأشار الى ان تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدي الى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية