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برّي: لا بدّ من إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد وعرض معها الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. كما أبلغها أن مجلس النواب بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.
ثم إستقبل رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات عضو البرلمان الأوروبي إيلينا فالنسيانو على رأس وفد من اللجنة وسفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن. وعرض الوفد تقرير وتوصيات الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات.
وأكد الرئيس بري أنه لا بد من إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات الحالي، مشددا على إدخال الكوتا النسائية لإنصاف تمثيل المرأة، مشيرا إلى أن تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدي الى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية.
 
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