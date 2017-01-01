A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عام اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد أن عززت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر التي تقول إن البنك المركزي الأميركي يمضي على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1224.16 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ منتصف تموز 2017 عند 1221.74 دولار للأونصة.



وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب 0.2 % إلى 1224.30 دولار للأونصة.



وارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم، وزاد لأعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين، بعد أن أعلن باول عن توقعات متفائلة للاقتصاد.



وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الإقبال عليه.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 15.47 دولار للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ تموز الماضي عند 15.39 دولار للأونصة.



وخسر البلاتين 0.6 % إلى 807.50 دولار للأونصة وبلغ أقل مستوى في أسبوعين عند 804.75 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 911.90 دولار للأونصة. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر