أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن المنظومة الروسية للدفاع الصاروخي ، غير موجهة ضد الولايات المتحدة الأميركية .



وأكد بوتين في حوار مع محطة 'فوكس نيوز”، أنه في نفس الوقت، روسيا مضطرة للرد على كل ما يدور حولها، كتوسع حلف شمال الأطلسي 'الناتو” قرب حدودها.