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الاربعاء في ١٨ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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بوتين: منظومتنا للدفاع الصاروخي غير موجهة ضد الولايات المتحدة
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١٨ تموز ٢٠١٨
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن المنظومة الروسية للدفاع الصاروخي ، غير موجهة ضد الولايات المتحدة الأميركية .
وأكد بوتين في حوار مع محطة 'فوكس نيوز”، أنه في نفس الوقت، روسيا مضطرة للرد على كل ما يدور حولها، كتوسع حلف شمال الأطلسي 'الناتو” قرب حدودها.
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