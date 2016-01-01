أكّدت صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية، أنّ "آداء الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في قمة هلسنكي كان مخجلًا"، مشيرةً إلى أنّ "المؤتمر الصحفي لترامب مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيكون من اللحظات الّتي لن تُنسى في فترة رئاسته"، لافتةً إلى أنّ "ترامب أعرب خلال مؤتمره الصحفي هناك عن رأي مغاير لما قالته وكالات ​الإستخبارات الأميركية​، وقال إنّه لا يوجد ما يدعو ​روسيا​ للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016. كما أكّد ما قاله بوتين مرارًا عن أنّ روسيا لم تتدخّل قط في شؤون ​الولايات المتحدة الأميركية​".



ونوّهت في افتتاحيتها تحت عنوان "ترامب وبوتين وخيانة أميركا"، إلى أنّ "هذا النوع من التصريحات يعتبر أمرًا محرجًا عندما يتمّ إعلانه على أرض الوطن، أمّا عندما يُعلن عنه خلال لقاء قمة مع الرئيس الروسي وعلى أرض أجنبية، فإنّ ذلك يُعدّ خيانة للمصلحة الوطنية الأميركية".



ورأت الصحيفة أنّ "ترامب قلّل من شأن بلاده وإدارته في الكثير من المواقف"، موضحةً أنّ "قمة ترامب- بوتين أثارت العديد من الأسئلة المقلقة بشأن مستقبل السياسة ​الخارجية الأميركية​".