الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم الكنيست" تمضي بتهويد القدس والضفة الغربية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تجلّى التخبط الذي يعيشه مسؤولو الإحتلال الإسرائيلي في جلسة الكنيست حيث ألغى أعضاؤه قانوناً أقرَّ قبل شهرين ونصف الشهر فقط، والذي سمح لرئيس الوزراء ووزير حربه، بشن اعتداءات من دون الرجوع لأحد، ليقلص، وفق القانون الذي أُقر على الحالات الاستثنائية فقط.



وواصل أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي بإصدار مزيد من القوانين، لتكريس يهودية الدولة وعنصريتها ضد الفلسطينيين والمتضامنين معهم، خاصة أنّ انعقادها هذا الأسبوع، هو المرّة الأخيرة قبل العطلة الصيفية، حيث يسعى الائتلاف الحكومي إلى إنهاء التصويت على عدد من القوانين.

في وقت، ما زال يثبت الاحتلال فشله في إيقاف مفعول الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها الشبّان من قطاع غزّة.



وبعثت قيادة الاحتلال السياسية، رسالة إلى الجيش مفادها "إذا لم يتم إيقاف الطائرات المشتعلة من قطاع غزّة، فلن يكون هناك خيار سوى الشروع في عملية عسكرية في غزّة".



وذكر أنّ قوات الإحتلال حدّدت يوم الجمعة المقبل، آخر موعد لوضع حدٍّ للطائرات المشتعلة، التي يطلقها الشبّان الفلسطينيون على حدود غزّة، و"إذا لم يحدث ذلك، فإنّ الجيش سيشن حملة عسكرية في القطاع ".

و كانت "الكنيست" أقرّت قانوناً جديداً لتكريس الاحتلال، وتعزيز سياسة اليمين والمستوطنين في ضم مزيد من الأراضي في ضواحي القدس والضفة الغربية.



وينص القانون على منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في العام 1967 من رفع قضايا ضد قرارات الإحتلال القاضية بمصادرة أراضيهم أو هدم بيوتهم إلى "المحكمة العليا"، وتوجيه هذه القضايا كافة إلى محكمة إدارية في القدس، حيث ستعمل هذه المحكمة وقضاتها، على تنفيذ سياسة الإحتلال وتكريسها، وفق قانون عنصري بامتياز، في خطوة أخرى تكرّس انحدار الكيان الإسرائيلي وانضمامه إلى نادي دول "الأبرتهايد".



وصادقت "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في الكيان الإسرائيلي الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.

وصوّت 43 من أعضاء "الكنيست" لصالح مشروع القانون وصوّت 24 ضده.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي، وممارسات جنود جيشه ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجّه انتقادات وتوثّق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الإحتلال.

ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسّسات التي تنشط في الخارج أيضاً في الدعاية المناهضة لجنود جيش الإحتلال، والتي توجّه أيضاً انتقادات للجنود والضباط، ويحظر عليها دخول المدارس والمؤسّسات التعليمية في الكيان الإسرائيلي.

في وقت اجتمعت اللجنة الإسرائيلية المشتركة الخاصة بما يسمّى "قانون القومية"، برئاسة عضو الكنيست أمير أوحانا، للتصويت على البند (7) من "مشروع القانون"، الذي أُعيدت صياغته، بعد التوصّل إلى تفاهمات بين نتنياهو ورئيس "البيت اليهودي" وزير التربية نفتالي بينيت.



وتمّت صياغة التعديل للبند 7 وفق الآتي: "ترى الدولة في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم إقامته وتأسيسه"، وهو نص مُتّفق عليه من قِبل الجهات القضائية أيضاً، وحزبَيْ "البيت اليهودي" و"الليكود" المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر