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ارتفاع سعر البنزين واستقرار سائر المشتقات النفطية
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
ارتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين الـ 95 أوكتان 100 ليرة واستقر سعر الـ98 أوكتان والمازوت والديزل.
المصدر : وطنية
 
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