الاربعاء في ١٨ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:24 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
عون: لا تدخل خارجي في تأليف الحكومة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٨ تموز ٢٠١٨
 
شدد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على أنه لا يود الاعتقاد بوجود عامل خارجي يحاول عرقلة تأليف الحكومة الجديدة، واشار عون لصحيفة 'الاخبار”، الى انه يجد أكثر من سبب لإبداء رغبته في استعجال تأليف الحكومة، بعدما أوحت العقبات في طريقها أن الأمر ربما يستغرق وقتاً .

ولفت عون الى انه يُدرج استحقاقات شتى أمام المرحلة المقبلة، ليس أقلها قلقه من الوضع الاقتصادي ومواجهة ملف ​النزوح السوري​.

في الغضون، لا تزال التحضيرات لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري جارية لعقد جلسة تشاور نيابية غير رسمية محصورة بملفّ تعطيل تأليف الحكومة لمناقشة الأسباب الكامنة خلفه.

وقالت أوساط بري إنه أبلغ أمر عقد مثل هذه الجلسة إلى الرئيس المكلف، وهو ينتظر ما يمكن أن يحصل من تطورات جديدة على جبهة التأليف تمهيدا لاتخاذ القرار بعقدها من عدمه.

وقال بري أمام زواره، أمس، إن فكرة الجلسة النيابية العامة التي ستتخذ طابعاً تشاورياً، لا تزال واردة قبل نهاية تموز الحالي، ولن يتخللها أي تشريع أو توصيات وبإمكان الوزراء في حكومة ​تصريف الأعمال​ أن يحضروها، غير أن الهدف منها هو الحثّ على تحريك عجلة العمل المجلسي، بعد مضي شهرين على بدء ولاية المجلس الجديد
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٨ تموز ٢٠١٨ - هذا ما أبلغه الحريري الى باسيل »
١٨ تموز ٢٠١٨ - 'القوات” و”الاشتراكي”: نرفض تعويم العلاقات »
١٨ تموز ٢٠١٨ - بري ينتظر.. »
١٧ تموز ٢٠١٨ - البخاري: السعودية تتمنى التعجيل في تشكيل الحكومة »
١٧ تموز ٢٠١٨ - شهيب ترأس الدورة 24 لمؤتمر الغابات العالمي في روما »
١٧ تموز ٢٠١٨ - رئيس المطار: لتوجيه الطلبات التشغيلية الى المديرية »
١٧ تموز ٢٠١٨ - الراعي استقبل جثمان القديسة مارينا في الديمان »
١٧ تموز ٢٠١٨ - الراعي استقبل السيناتور الزاخم وسفير لبنان في »