A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شدد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على أنه لا يود الاعتقاد بوجود عامل خارجي يحاول عرقلة تأليف الحكومة الجديدة، واشار عون لصحيفة 'الاخبار”، الى انه يجد أكثر من سبب لإبداء رغبته في استعجال تأليف الحكومة، بعدما أوحت العقبات في طريقها أن الأمر ربما يستغرق وقتاً .



ولفت عون الى انه يُدرج استحقاقات شتى أمام المرحلة المقبلة، ليس أقلها قلقه من الوضع الاقتصادي ومواجهة ملف ​النزوح السوري​.



في الغضون، لا تزال التحضيرات لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري جارية لعقد جلسة تشاور نيابية غير رسمية محصورة بملفّ تعطيل تأليف الحكومة لمناقشة الأسباب الكامنة خلفه.



وقالت أوساط بري إنه أبلغ أمر عقد مثل هذه الجلسة إلى الرئيس المكلف، وهو ينتظر ما يمكن أن يحصل من تطورات جديدة على جبهة التأليف تمهيدا لاتخاذ القرار بعقدها من عدمه.



وقال بري أمام زواره، أمس، إن فكرة الجلسة النيابية العامة التي ستتخذ طابعاً تشاورياً، لا تزال واردة قبل نهاية تموز الحالي، ولن يتخللها أي تشريع أو توصيات وبإمكان الوزراء في حكومة ​تصريف الأعمال​ أن يحضروها، غير أن الهدف منها هو الحثّ على تحريك عجلة العمل المجلسي، بعد مضي شهرين على بدء ولاية المجلس الجديد المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر