الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحكومة الى الاسبوع المقبل.. والحريري "مرتاح" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشارت صحيفة "المستقبل" الى انه من الفترض أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل حركة مشاورات جديدة، يتطلّع الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، الاّ ان العديد من المتابعين لملف التأليف لا يرون بوادر ايجابية في هذا الاتجاه.



وقالت "المستقبل" إن اللقاءات والمشاورات الآيلة إلى تشكيل الحكومة، أعطت جرعة جديدة من "الارتياح"، عبّر عنه الرئيس الحريري أمام زوّاره عقب الاتصالات التي أجراها في ساحة النجمة على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، وخصوصاً اللقاء "الجيّد" مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي من المُفترض أن يؤسّس لحركة تشاور جديدة. وسط رهان الحريري على توسيع رقعة التهدئة السياسية وصولاً إلى النتائج المتوخّاة.



وأشارت الصحيفة الى أن الرئيس الحريري الذي قطع وعداً بتشكيل الحكومة في مدة أسبوعين، سيعمل على تكثيف مشاوراته واتصالاته هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل، ولن يحول سفره غداً الى للقاء نظيره الاسباني بيدرو سانتشيث ولرعاية الاحتفال بتخريج طلاب جامعة convention center ifema في مدريد، ومن ثم انقاله الى لندن لحضور عشاء الاكاديمية العسكرية التي يدرس فيها نجله حسام الدين، من دون العمل على حلحلة كل العقد التي تحول دون التأليف.



لقاء الحريري- باسيل



اللقاء السريع الذي عقد بين الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، شكّل محطة مفصلية في الاتصالات الجارية، خصوصاً وانهما اتفقا على اللقاء مجدداً في الساعات المقبلة.



وعلى الرغم من أن جميع المصادر أجمعت على ان اللقاء، وعلى الرغم من قصر مدته، حمل نوعاً من الايجابية وكسر الجليد بين الرجلين، الاّ ان معلومات "النهار" كشفت أن الخلوة التي جاءت في ظل جفاء صامت طرأ في الايام الاخيرة على العلاقات بينهما بلغت اصداؤه بعض المراجع السياسية الاخرى، وهذا الجفاء يرتبط بحادث شبهته المصادر بما حصل بين الوزير باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري في توزيع "فيديو محمرش" الذي تضمن حملة من باسيل على بري قبل الانتخابات النيابية. وقالت ان كلاماً من مصدر ثقة نقل الى الحريري قبل أيام قاله باسيل اثر حضوره احدى مباريات المونديال في روسيا وتضمن ما وصف بالسخرية من الرئيس المكلف والتهجم على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط. الاّ أن الجانبان اتفقا على لقاء قريب بعد يومين،



الا ان مصادر "تكتل لبنان القوي" وصفت عبر "الجمهورية" العلاقة بين الحريري وباسيل بأنها "جيدة وليست سيئة كما يُصوّر في الاعلام"، مشيرة الى "انّ التواصل بين الطرفين مستمر وهو لم ينقطع أصلاً".



وأوضحت انّ التكتل قدّم كل الحلول والتسهيلات المطلوبة، وانّ العقدة ليست عنده، كما يجهد البعض في تصوير الأمر، بل انّ التكتل يتعرّض مع رئيس الجمهورية لحملات واضحة".



الحريري متفائل

ونقلت مصادر نيابية قريبة من كتلة "المستقبل" معطيات متفائلة عن امكان فكفكة العقد العالقة أمام تأليف الحكومة الاسبوع المقبل خلافاً لمناخات التشاؤم التي تفاقمت في الأيام الأخيرة. لكن معلومات أخرى مستقاة من المعنيين بالاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة قالت إن أي تقدم جدي لم يحرز بعد على المساعي التي يبذلها الحريري وان العقد المسيحية والدرزية والسنية لا تزال مطروحة كما كانت قبل أسبوعين ولو ان الآلية الجديدة للتنسيق التي اعتمدها الرئيس الحريري أخيراً مع "التيار" من خلال لقاءات الوزير الدكتور غطاس خوري والنائب الياس بو صعب ستستكمل تباعاً من أجل البحث في المخارج الممكنة للعقد القائمة.



القوات في بعبدا

في الغضون سُجِّلت أمس خطوة إلى الأمام في العلاقة بين قصر بعبدا و"القوّات اللبنانية" مع زيارة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتأكيد الأخير له، حسب مصادر اطّلعت على أجواء اللقاء أن لا مانع لديه من حصول "القوّات" على حقيبة سيادية في الحكومة العتيدة.



قالت مصادر "التيار الحر" لـ"اللواء" ان اسهل عقدة هي العقدة المسيحية، إذ انحلت باقي العقد الموجودة لتشكيل الحكومة، في إشارة إلى العقدة الدرزية التي وصفتها "بأم العقد"، مع ان الجانب الأساسي في هذه العقدة يتمثل في إصرار التيار العوني على توزير النائب ارسلان الذي انتخب بمفرده عن دائرة عاليه، بالاضافة إلى العقدة السنيّة.



وأكدت مصادر القوات اللبنانية عبر "الجمهورية" دعمها دور الحريري وجهوده التي لم تتوقف منذ لحظة تكليفه"، ودعت "جميع القوى السياسية إلى تسهيل مهمته، لأنّ مواجهة التحديات الاقتصادية غير ممكنة إلّا من طريق تأليف سريع يمهِّد لتطبيق خطة الرئيس الحريري الاقتصادية التي وضعها في مؤتمر "سيدر" من أجل بداية نهوض اقتصادي مدخله تأليف الحكومة" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر