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مشاورات التأليف تتحرك..والحريري يراهن على توسيع رقعة التهدئة السياسية
 
 
 
 
 
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١٨ تموز ٢٠١٨
 
أشارت صحيفة "المستقبل" إلى أن من المفترض أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل حركة مشاورات جديدة، يتطلّع الرئيس سعد الحريري أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل. وقالت "المستقبل" إن اللقاءات والمشاورات الآيلة إلى تشكيل الحكومة، أعطت جرعة جديدة من "الارتياح"، عبّر عنه الرئيس الحريري أمام زوّاره عقب الاتصالات التي أجراها في ساحة النجمة على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، وخصوصاً اللقاء "الجيّد" مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي من المُفترض أن يؤسّس لحركة تشاور جديدة. وسط رهان الحريري على توسيع رقعة التهدئة السياسية وصولاً إلى النتائج المتوخّاة
وتعليقًا على زيارة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أكدت أوساط التيار "الوطني الحرّ" لـ"المستقبل" أن التيّار لم يكن في موقع المعرقل أو الرافض للمطالب ليُقال اليوم إنه تراجع عن موقفه، وإنما "العقدة الأساسية كانت درزية وما زالت حتى اليوم".
المصدر : المستقبل
 
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