A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال حذر خبراء مستقلون يوم الثلاثاء من أن مصداقية وبقاء منظمة التجارة العالمية يواجهان ”تهديدا خطيرا' مع قيام اقتصادات رئيسية بإقامة حواجز للحماية التجارية.



يأتي التقرير الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان وسط نزاع تجاري متفاقم بين الصين والولايات المتحدة لم يسلم منه شركاء تجاريون كبار آخرون.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يفرض في نهاية المطاف رسوما على منتجات صينية بأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما استوردته الولايات المتحدة من الصين العام الماضي، لمكافحة ما تقول واشنطن إنه انتهاكات تجارية من بكين.



وتعهدت الصين بالرد على كل خطوة.

وطالب 14 خبيرا، بقيادة برنارد هويكمان، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية - 164 دولة - بالموافقة على برنامج عمل جديد لمعالجة السياسات المشوهة للتجارة والحفاظ على نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد.



وقال الخبراء في التقرير ”سيؤدي التمسك بأساليب العمل الحالية إلى الزوال التدريجي للمنظمة'.



وحث التقرير على تفادي ”مزيد من التآكل في مصداقية منظمة التجارة العالمية' مضيفا أن ”ذلك يشمل منع ارتداد الأعضاء صوب استخدام سياسات الحماية التجارية من طرف واحد، وضمان حل النزاعات بفاعلية وكفاءة'.



ورحب روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في بيان بالتقرير قائلا إنه جاء ”في الوقت المناسب جدا'. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر