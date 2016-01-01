A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه أساء التعبير في هلسنكي حول التدخل الروسي.



وأثار المؤتمر الصحافي الذي عقده ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ردود فعل غاضبة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ قال المنتقدون إن ترمب قدم مصلحة روسيا على المصلحة الأميركية، وذلك بعدما قلل من أهمية تقييم المخابرات الأميركية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.



لكنه بعد المؤتمر بساعات، عاد الرئيس الأميركي وجدد ثقته في المخابرات الأميركية.



والثلاثاء، قال ترمب، متحدثاً للصحفيين في البيت الأبيض، إنه يقبل بالمعلومات الاستخباراتية التي أكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016. وأضاف أنه بحث الأزمة السورية والطموحات النووية لإيران خلال اجتماعه مع بوتين.



إلا أنه أضاف أن أفعال روسيا لم يكن لها تأثير على نتيجة الانتخابات وأن الإدارة ستعمل بجد لحماية انتخابات الكونغرس التي تجري في نوفمبر المقبل.



وتراجع ترمب بذلك عن تصريحاته التي اعتبرت شديدة الليونة إزاء بوتين في هلسنكي، عاصمة فنلندا، وقال إنه اساء التعبير عندما اعتبر أن لا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات.



وقال ترمب إنه بحث برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مع الرئيس الروسي وإنهما بحثا أيضاً خفض الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم.



وأكد أنه ليست هناك حاجة للتسرع فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإنه لا يوجد حد زمني لاتخاذ إجراء. المصدر : العربية.نت لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر