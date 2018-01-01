ترأس الوزير السابق أكرم شهيب، بصفته رئيس الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الافتتاح الرسمي للدورة الـ 24 لهيئة الغابات والاسبوع العالمي للغابات بنسخته السادسة في مقر "الفاو" في العاصمة الإيطالية روما، بحضور حوالى 600 مشارك من مختلف دول العالم.



كما شارك في حفل الافتتاح رئيس جمهورية سريلنكا ووزيرة البيئة في اندونيسيا، اضافة الى خبراء عالميين في قطاع الغابات.



وقد تم خلال هذا الحفل الاعلان عن منشورة للفاو بعنوان "وضع الغابات في العالم لعام 2018" والتي تتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة 24 لهيئة الغابات والتي تستمر لغاية 20 من الشهر الجاري.



وأكد الوزير شهيب في كلمته الدور الأساسي للغابات بعملية التنمية، مشددا على "أهمية دعم الغابات في تحقيق التنمية المستدامة وفي تحقيق استقرار المناخ، وأيضا على أهمية التكامل بين الامن الغذائي والزراعة والغابات".



هذا وتستمر اعمال الدورة حتى يوم الجمعة، حيث ينتخب رئيس جديد للدوره القادمة.

