الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الراعي استقبل السيناتور الزاخم وسفير لبنان في الفاتيكان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وفودا وقادة أمنيين وفاعليات سياسية ودبلوماسية قدمت له التعازي بوفاة شقيقته ورحبت به في ربوع الوادي المقدس.



ومن أبرز الزوار سفير لبنان في الفاتيكان انطوان عنداري والمحامي انطوان عقل اللذين عرضا شؤونا إقتصادية إضافة الى موضوع إنتهاء عمل السفير عنداري في الفاتيكان وإحالته الى التقاعد. وقد وضع السفير البطريرك في مجمل أعمال السفارة خلال السنوات الماضية.



ومن زوار الديمان العميد في الامن العام ريمون ايوب يرافقه النقيب جورج بشارة، العقيد في قوى الأمن الداخلي ريمون فرح .

وظهرا إستقبل البطريرك الراعي السيناتور الأميركي اللبناني الأصل سام الزاخم وأمين سر المؤسسة اللبنانية الأميركية ALF طوني محفوض والشيخ خليل حنا الزاخم، وقد وضع السيناتورالزاخم البطريرك الراعي في أجواء الأوضاع العامة في أميركا والشرق الأوسط وقدم له التعازي بوفاة شقيقته،كما تم التطرق الى النظرة العامة لأوضاع المؤسسة وسبل مكافحة الفساد المستشري فيها. طالبين بركة صاحب الغبطة وآملين منه رفع الصوت من أجل إعادة الأمور الى نصابها الصحيح.



وبعد اللقاء اكد السيناتور الزاخم أن البطريرك الراعي يمثل الوجدان المسيحي في العالم العربي وقيادته توحدنا جميعاً في الشرق والعالم وكلنا يعول على مواقفه الوطنية الحكيمة.



وتحدث محفوض بإسم المؤسسة آملا تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لما لذلك من أثر إيجابي على الإقتصاد اللبناني. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر