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الحريري استقبل الصفدي ووفدا من الجمعية الطبية اللبنانية - الفرنسية
 
 
 
 
 
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١٧ تموز ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات وشؤون ومطالب طرابلس.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل وفدا من الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية برئاسة البروفيسور جان مارك أيوبي الذي أوضح على الأثر أن الوفد وضع الرئيس الحريري في أجواء ونتائج المؤتمر السنوي للجمعية، الذي عقد في بيروت للمرة التاسعة بجامعة "ESA"، وبالتعاون مع المستشفيات والمؤسسات الجامعية اللبنانية. كما أكد الوفد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الجامعية والاستشفائية الفرنسية واللبنانية. وتضمن المؤتمر محاضرات أساسية تركزت حول أهمية التكنولوجيا في تطوير الطب ومردود الاكتشافات الطبية على الاقتصاد".
 
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