أصدر وزير العدل سليم جريصاتي تعميما حمل الرقم 2823/ق، عن تصريحات القضاة ومغادرتهم الاراضي اللبنانية، جاء فيه: "عملا بالقوانين المرعية الاجراء لا سيما المادتين 92 و132 من قانون القضاء العدلي وما تعطف اليه المادة الاخيرة، وتأكيدا لمضمون التعاميم السابقة، نذكر القضاة جمعيا بما يلي:



1- عدم التواصل بأي شأن كان عبر الوسائل كافة مكتوبة او مرئية او مسموعة قبل الحصول على اذن خطي من وزير العدل.



2- عدم مغادرة الاراضي اللبنانية قبل الاستحصال على قرار الترخيص بذلك من وزير العدل، على ان تقدم طلبات الاستحصال على الاجازات او اذونات المغادرة بالتسلسل الاداري، بحيث تصل الى الوحدة الادارية المختصة في هذه الوزارة قبل عشرة ايام من تاريخ الاستفادة.



إن هذا التعميم يعني كل القضاة من دون تمييز حين لا يميز النص".