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الثلثاء في ١٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:12 م
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خلوة بين باسيل والحريري...
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١٧ تموز ٢٠١٨
عقد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلوة على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، تم التشاور فيها في عملية التأليف الحكومي.
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