عقد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلوة على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، تم التشاور فيها في عملية التأليف الحكومي.



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