الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان مجلس النواب إنتخب اللجان وبري شدد على أهمية المشاركة في جلساتها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال انتخب مجلس النواب اللجان النيابية في جلسة انعقدت عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الرئيس المكلف سعد الحريري والنواب.



بدأت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: آلان عون، اكرم شهيب، انطوان بانو، جوزف اسحق، الكسندر ماطوسيان، هاني قبيسي، هادي حبيش وجان عبيد.



ثم تليت المواد المتعلقة بانتخاب اللجان.



وطلب النائب علي عمار الكلام بالنظام، وتمنى على الرئاسة "تلاوة المواد 44 و61 و62 و63 من النظام الداخلي التي تهدف الى تعزيز المطبخ النيابي، والتي تنص على إلزامية حضور اللجان النيابية في المادة 44، وتحدد حدود التغيب بعذر او بغير عذر، في المواد 61 و62 و63".



فتليت المواد وشدد الرئيس بري على "اهمية مشاركة النواب في اجتماعات اللجان"، ثم تليت المقترحات المتعلقة بأسماء اعضاء اللجان، فجرت المصادقة عليها مع تعديلات طفيفة.



وطلبت النائبة بهية الحريري ان "تكون رئاسة لجنة المرأة والطفل لامرأة، كما درجت العادة".



وبعد مشاورات، تم الاتفاق على ان ترأسها النائبة رولا الطبش، بعدما كان الاقتراح أن تكون رئاستها للنائب عدنان طرابلسي.



وطلب النائب ميشال معوض الانسحاب من لجنة تكنولوجيا المعلومات، وقال: "دخولي في اللجنة كان لترؤسها ليكون للتكتل 4 لجان أسوة بالثنائي الشيعي وكتلة "المستقبل"، ولكن تراجعت حتى لا يتم اقصاء نديم الجميل عنها".



الرئيس بري: "ما في ثنائي شيعي".



النائب معوض: "امل" و"حزب الله".



الرئيس بري: "لا "أمل" ولا "حزب الله"، بل "كتلة التنمية والتحرير" وكتلة "الوفاء للمقاومة".



النائب معوض: "بدك تطول بالك علينا حتى نتعود".



الرئيس بري: "بدك تتعود".



ثم طلب نواب تبديلا في عضوية اللجان، فرد الرئيس بري "لقد صوتنا".



واضاف: "يحق للنائب حضور جميع جلسات اللجان، وبالتالي يستطيع ان يشارك في مناقشات اي لجنة ولو لم يكن عضوا فيها".



اللجان

وهنا اسماء رؤساء اللجان والمقررين والاعضاء.



- لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيسا، نقولا نحاس مقررا، وميشال معوض، ديما جمالي، ادي ابي اللمع، انور الخليل، ايوب حميد، حسن فضل الله، طوني فرنجية، غازي زعيتر، جهاد الصمد، علي فياض، سليم سعادة، سليم عون، طارق المرعبي، هنري حلو، وياسين جابر، اعضاء



- لجنة الادارة والعدل: جورج عدوان رئيسا، نواف الموسوي مقررا، وسمير الجسر، ابراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، جورج عقيص، جورج عطاالله، زياد اسود، ابراهيم الموسوي، غازي زعيتر، علي خريس، بلال عبدالله، ألبير منصور، نديم الجميل، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، وهاني قبيسي، أعضاء.



- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: ياسين جابر رئيسا، آغوب بقرادونيان مقررا، وابراهيم الموسوي، نواف الموسوي، نعمة طعمة، جورج عقيص، بيار بو عاصي، نهاد المشنوق، هنري شديد، سامي فتفت، علي بزي، فؤاد مخزومي، ابراهيم عازار، نعمة افرام، فريد البستاني، ميشال موسى، وانيس نصار، اعضاء.



- لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: نزيه نجم رئيسا، حكمت ديب مقررا، وحسين الحاج حسن، جهاد الصمد، حسين جشي، فريد هيكل الخازن، اسطفان الدويهي، محمد خواجة، فيصل الصايغ، سليم عون، فؤاد مخزومي، جوزف اسحق، زياد حواط، علي عمار، محمد الحجار، سيزار ابي خليل، واسامة سعد، اعضاء.



- لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: بهية الحريري رئيسة، اسعد درغام مقررا، ومحمد نصرالله، محمد الحجار، إدكار طرابلسي، سامي الجميل، عبد الرحيم مراد، علي خريس، علي فياض، آغوب بقرادونيان، ايهاب حمادة، وانطوان حبشي، اعضاء.



- لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: عاصم عراجي رئيسا، ماريو عون مقررا، وفادي سعد، بيار بو عاصي، فادي علامة، علي المقداد، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، ألكسندر ماطوسيان، عناية عز الدين، امين شري، وديما جمالي، أعضاء.



- لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: سمير الجسر رئيسا، انور الخليل مقررا، ووهبي قاطيشا، اسطفان الدويهي، آلان عون، الوليد سكرية، شامل روكز، جان طالوزيان، انطوان بانو، رولا الطبش، سامي الجميل، محمد خواجة، علي عسيران، علي عمار، عثمان علم الدين، قاسم هاشم، وفادي سعد، اعضاء.



- لجنة شؤون المهجرين: جان طالوزيان رئيسا، محمد نصرالله مقررا، وهادي ابو الحسن، انيس نصار، فريد البستاني، ماريو عون، علي درويش، محمد سليمان، إدكار طرابلسي، سيزار ابي خليل، الوليد سكرية، وعلي عسيران، أعضاء.



- لجنة الزراعة والسياحة: ايوب حميد رئيسا، قيصر المعلوف مقررا، وبكر الحجيري، شوقي الدكاش، مصطفى حسين، ادكار معلوف، جورج عطاالله، إدي دمرجيان، هاغوب ترزيان، وليد البعريني، هادي ابو حسن، وهنري شديد، اعضاء.



- لجنة البيئة: مروان حماده رئيسا، قاسم هاشم مقررا، جوزف اسحق، وهبي قاطيشا، انطوان بانو، مصطفى حسين، سيمون ابي رميا، عناية عز الدين، عاصم عراجي، وليد البعريني، عدنان طرابلسي، وايهاب حمادة، اعضاء.



- لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: نعمة افرام رئيسا، علي بزي مقررا، والكسندر ماطوسيان، روجيه عازار، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، إدي ابي اللمع، الياس حنكش، علي درويش، محمد سليمان، امين شري، وهنري حلو، أعضاء.



- لجنة الاعلام والاتصالات: حسين الحاج حسن رئيسا، طارق المرعبي مقررا، وبوليت يعقوبيان، زياد حواط، عماد واكيم، آلان عون، زياد اسود، نقولا صحناوي، فيصل الصايغ، رولا الطبش، انور جمعة، وهاني قبيسي، أعضاء



- لجنة الشباب والرياضة: سيمون ابي رميا رئيسا، علي المقداد مقررا، فادي علامة، هاغوب ترزيان، شامل روكز، سامي فتفت، سليم الخوري، إدكار معلوف، عثمان علم الدين، انور جمعة، الياس حنكش، ونديم الجميل، أعضاء.



- لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيسا، رولا الطبش مقررة، وانور الخليل، جورج عقيص، سيمون ابي رميا، اسعد درغام، حكمت ديب، سامي الجميل، محمد القرعاوي، بهية الحريري، ابراهيم الموسوي، ونواف الموسوي، اعضاء.



- لجنة المرأة والطفل: عناية عز الدين رئيسة، عدنان طرابلسي مقررا، وبوليت يعقوبيان، علي عسيران، علي المقداد، قاسم هاشم، انطوان حبشي، محمد نصرالله، علي خريس، إدي دمرجيان، رولا الطبش، وبكر الحجيري، أعضاء.



- لجنة تكنولوجيا المعلومات: نديم الجميل رئيسا، زياد حواط مقررا، وعماد واكيم، نقولا صحناوي، سليم الخوري، طارق المرعبي، محمد الحجار، ديما جمالي، وأنيس نصار، أعضاء. المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر