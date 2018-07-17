غرد رئيس غرفة التجارة محمد شقير قائلاً: يكفي كل هذا الضخ السلبي عن لبنان .. صحيح انه لدينا مشكلات لكن ليست بهذا الحجم وليست بهذه الشمولية والخطورة .. حذاري الاستمرار بهذا النفخ غير المبرر، الا إذا كان يراد منه تخويف الناس وابعاد المستثمرين وتهريب السياح، وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني!!



يكفي كل هذا الضخ السلبي عن لبنان .. صحيح انه لدينا مشكلات لكن ليست بهذا الحجم وليست بهذه الشمولية والخطورة .. حذاري الاستمرار بهذا النفخ غير المبرر، الا إذا كان يراد منه تخويف الناس وابعاد المستثمرين وتهريب السياح، وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني!! — Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) July 17, 2018



