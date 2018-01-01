الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان حاصباني يؤكد أهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني كلمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا" في المنتدى السياسي رفيع المستوى في الامم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ المنعقد في نيويورك، حيث عرض فيها مقررات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ٢٠١٨ الذي عقد في بيروت في نيسان الماضي وترأسه لبنان برعاية دولة رئيس المجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) نظمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 تحت عنوان "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام" كمدخل لمقاربة موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستولى لعام 2018 من منظور إقليمي عربي. وقد عقدت جلسات رفيعة المستوى على مدى ثلاثة أيام ناقشت قضايا إقليمية ذات أولوية من بينها التنويع الاقتصادي والتخطيط لمدن منيعة وشاملة ومستدامة، وتمويل التنمية، ودور المجتمع المدني، وتمكين المرأة وإدماج المساواة بين الجنسين، ودور الشباب، ومبدأ "عدم إهمال أحد"، وإضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة.



ونقل حاصباني للمجتمعين رسائل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018، ومن ضمنها عدد من المبادئ الأساسية كتوطيد الشراكة مع القطاعات غير الحكومية بما فيها القطاع الخاص، ومعالجة الحواجز الهيكلية التي تعوق جهود التنمية في المنطقة العربية، وتأكيد دور البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وأهمية توفر البيانات لتقييم الواقع ورصد التقدم.



وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على "أهمية وضع خطط تنموية مبنية على رؤى واضحة وشاملة تراعي الترابطات بين القضايا والعمل على رفع الوعي وتوحيد المفاهيم، إلى جانب بناء وتعزيز القدرة المؤسسية وزيادة الحوار والتعاون بين القطاعات وتعزيز دور السلطات المحلية.



أما في موضوع الموارد الطبيعية والأجيال القادمة، فشدد حاصباني خلال القائه كلمة "الاسكوا" على مبدأ المساواة والعدالة في استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها وتوزيعها، وبأن التغير التحويلي الذي تصبو إليه خطة 2030 يستوجب تغيراً ثقافياً في التعامل مع الثروات الطبيعية من خلال ممارسات فردية وجماعية تراعي احتياجات الأجيال القادمة.



وتابع حاصباني: "أكد المشاركون في منتدى بيروت على أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة، تستدعي الحوار والتنسيق على المستوى الإقليمي واحترام حق الشعوب في السيطرة على مواردها. ورأى المنتدى أن تحقيق التغيير التحويلي في العالم العربي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصادات والسياسات الاجتماعية من أجل إعادة التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج الأبعاد البيئية بشكل فعلي، كما يتطلب إصلاحاً جذرياً لحوكمة سوق العمل، والاعتراف بدور النقابات والحوار الاجتماعي. وتم التأكيد على أهمية اعتماد نَهج جديد للتنمية المستدامة يقوم على التنويع الاقتصادي ومعالجة أنماط الاستهلاك وتعزيز الإنتاج المستدام، وإصلاح السياسات الاقتصادية ووضع سياسات لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وإصلاح نُظم التعليم كشرط لانخراط المنطقة العربية في الثورة الصناعية المستمرة".



واضاف: "دعا المشاركون إلى إعادة النظر في آلية وضع الموازنات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والبحث الجدي عن مصادر تمويل مستدامة من خلال التعاون والتضامن الإقليمي ومن خلال تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، وتيسير التحويلات المالية للمهاجرين وتشجيع استثمارها في التنمية.



وأكد المنتدى على دور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة 2030 ومتابعتها واستعراضها، وفي إرساء مبادئ الحرية والحوكمة الرشيدة والشفافية والرقابة الذاتية. كما تم اقتراح إنشاء منصة لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز التشبيك والشراكة".



فيما يخص مفهوم المساواة بين الجنسين في خطط التنمية الوطنية، لفت حاصباني الى ان المشاركين في منتدى بيروت ركزوا على أهمية تعميم هذا المفهوم وإشراك المرأة بشكل فعَّال في التخطيط التنموي وصنع القرار.



وختم حاصباني: "نتج عن نقاشات المنتدى على مدى ثلاثة أيام إجماع إقليمي على ضرورة ترجمة هذه الرسائل إلى خطوات عملية من خلال برامج وأنشطة متكاملة مع المسارات الأخرى تعمل على تنفيذها الإسكوا بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة العالمة في المنطقة العربية وجامعة الدول العربية خلال الفترة الممتدة حتى موعد انعقاد المنتدى العربي لعام 2019". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر