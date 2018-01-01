دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في بيان، "الزملاء السائقين العموميين بفئاتهم كافة، الالتزام بتنفيذ الاضراب والتظاهر للقطاع على الاراضي اللبنانية كافة يوم الاربعاء الواقع فيه 25 تموز 2018".

وطالبتهم بـ"الدفاع عن حقوقهم المزمنة ورغم الوعود التي لم ينفذ منها شيئا، من تعديات عامة متفاقمة تزداد يوما بعد يوم من سيارات خصوصية ومزورة ومن لم يحمل رخصة سوق عمومية لبنانية ومكافحة الشركات غير الشرعية ومنها (اوبر وكريم) وتنفيذ حملة مكافحة يومية وعلى مدار الساعة، هذا ما يزيد الفقر والعوز والجوع على السائقين العموميين وأكثرية الشعب اللبناني، بالإضافة الى الاسترسال برفع أسعار المحروقات وخصوصا البنزين" معتبرة أن "هذه العشوائية خدمة للكارتيل الاحتكاري"، مشددة على "إقرار خطة تنظيم النقل الوطنية لإنهاء الفوضى وزحمة السير، وجميع المطالب العالقة والتي هي حقوق متعلقة بالقطاع بفئاته كافة".



وختمت داعية الى "المشاركة الكثيفة وكل واحد منكم مسؤول بالدفاع عن لقمة عيشه الكريم وتأمين الحماية الكاملة لأبناء المهنة ولإنهاء التعديات كافة".