أكد القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري خلال زيارته متحف فؤاد شهاب "نلاحظ محاولة جادة من الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة".



واشار الى أن "المملكة السعودية تتمنى التعجيل بتشكيل هذه الحكومة بشكل وازن يحقق الوحدة الوطنية وذلك لتحقيق امن واستقرار لبنان".