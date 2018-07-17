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اجتماعات أمنية للمشنوق في السعودية
 
 
 
 
 
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١٧ تموز ٢٠١٨
 
عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إجتماعات أمنية على أعلى مستوى أمس، استمرّت حتّى ما بعد منتصف الليل، فالتقى رئيس الإستخبارات السعودي خالد حميدان، في اجتماع مطوّل بحثا خلاله الشؤون الأمنية والتعاون وتطوّرات الوضع العربي وتدخّل إيران المتمادي في الدول العربية وأفريقيا.
 
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