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ايران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد اعادة فرض واشنطن عقوبات عليها
 
 
 
 
 
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١٧ تموز ٢٠١٨
 
قدمت ايران شكوى امام محكمة العدل الدولية ضد اعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بحسب ما اعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية الايرانية.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي على الموقع الالكتروني للوزارة ان الشكوى قدمت الاثنين.

وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر ان الشكوى تهدف الى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية اعادة فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع".

وتابع ظريف ان "ايران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)".

وجاء تقديم الشكوى ردا على قرار اتخذته واشنطن في ايار الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ايران في 2015 واعادة فرض عقوبات عليها.
المصدر : lbc
 
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