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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
 
 
 
 
 
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١٧ تموز ٢٠١٨
 
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع الدولار قبيل أول شهادة لرئيس مجلس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس.

وزاد الذهب 0.25% في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في آب 0.3% إلى 1243.20 دولار للأونصة.

ومن المرجح أن يؤكد باول على المسار التدريجي لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية خلال استعراضه لنظرته المتفائلة للاقتصاد أمام الكونغرس اليوم
المصدر :  وكالات
 
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