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الثلثاء في ١٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:56 م
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لبنان
مجلس النواب ينتخب لجانه
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١٧ تموز ٢٠١٨
انتخب مجلس النواب أعضاء لجانه ورؤسائها ومقرريها في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضرها معظم النواب.
وقبيل الجلسة، أشار عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان إلى أن الوضع المالي والاقتصادي حرج والرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بجهد كبير ويجب ان نساعده للوصول إلى نتيجة”.
وأوضح ان هناك مشكلة في ملف تشكيل الحكومة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لديه تصور واضح حول الموضوع، ويبقى لديه عقدة معينة يتم وضعها عند وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل.
وأضاف عدوان: 'حتى اليوم العهد يعتبر انه لم يبدأ لانه يعتبر ان هذه الحكومة هي حكومة العهد الاولى”.
وردا على سؤال، أشار ان هناك خلاف استراتيجي مع 'حزب الله” وهذا لا يمنع ان يكون هناك تقاطع في مجلس النواب والحكومة.
بدوره، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه سيبقى مبدئيا برئاسة لجنة المال والموازنة وأنه طالب بعدوان للادارة والعدل، نظرا لخبرته الحقوقية والقانونية.
وقال: 'ارتضينا ان تكون رئاسة تكنولوجيا المعلومات للكتائب منعا لاقصاء احد، اما لجنة الاشغال العامة فسيترأسها النائب نزيه نجم ومقرّرها النائب حكمت ديب”.
من جهتها، أكّدت عضو 'كتلة المستقبل” النائب رولا الطبش جارودي، أنّ 'الرئيس بري كان حريصا على تمثيل كل الكتل النيابية في اللجان النيابية”، مؤكّدةً أنّ 'كل اللجان مهمّة ويمكن العمل من خلالها”.
وقالت قبيل مشاركتها في الجلسة: 'الأجواء تفاؤلية بشأن تشكيل الحكومة وهناك اجتماع الأسبوع المقبل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف وبري، لطرح ورقة الحكومة”.
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