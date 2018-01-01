عيّن كريس رامبلنغ، الحاصل على وسام عضو الإمبراطورية البريطانية، سفيرا لبريطانيا لدى لبنان.



ويأتي تعيين رامبلنغ خلفا لهيوغو شورتر الذي سينتقل لشغل منصب دبلوماسي آخر.



وسيتولى رامبلنغ مهام منصبه الجديد في أيلول 2018.



السيرة الذاتية:

- الاسم الكامل: كريستوفر ماكسويل رامبلنغ

- متزوج من لِيسْ لاوَرز

- عدد الأبناء: 2