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الثلثاء في ١٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:56 م
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من هو السفير البريطاني الجديد لدى لبنان؟
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١٧ تموز ٢٠١٨
عيّن كريس رامبلنغ، الحاصل على وسام عضو الإمبراطورية البريطانية، سفيرا لبريطانيا لدى لبنان.
ويأتي تعيين رامبلنغ خلفا لهيوغو شورتر الذي سينتقل لشغل منصب دبلوماسي آخر.
وسيتولى رامبلنغ مهام منصبه الجديد في أيلول 2018.
السيرة الذاتية:
- الاسم الكامل: كريستوفر ماكسويل رامبلنغ
- متزوج من لِيسْ لاوَرز
- عدد الأبناء: 2
المصدر :
lbc
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