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إنخفاض النفط مع انحسار المخاوف من تعطّل بعض الإمدادات
 
 
 
 
 
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١٧ تموز ٢٠١٨
 
نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية مع انحسار المخاوف من تعطل محتمل لبعض الإمدادات، في حين ركز المستثمرون على احتمال تضرر النمو العالمي جراء تفاقم الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 32 سنتا بما يوازي 0.5 بالمئة إلى 71.52 دولار للبرميلليسجل أقل مستوى منذ 17نيسان. وكان الخام هبط 4.6 بالمئة.

وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلي 67.75 دولار للبرميل. وكان الخام قد تراجع أمس 4.2 بالمئة.

وقالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين إن بكين مازالت واثقة من تحقيق النمو المستهدف عند حوالي 6.5 بالمئة هذا العام رغم الاعتقاد بأنها ستواجه صعوبات في النصف الثاني من العام مع اشتداد الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

تأتي التصريحات بعد يوم من إعلان الصين تباطؤا طفيفا للنمو في الربع الثاني وتسجيل أضعف وتيرة نمو لأنشطة المصانع في عامين في حزيران، بما يشير لمزيد من الضعف في أوضاع الأعمال خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الضغوط التجارية.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من سبع مناطق رئيسية للنفط الصخري بواقع 143 ألف برميل يوميا ليسجل مستوى قياسيا عند 7.47 مليون برميل يوميا في آب بحسب التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
المصدر : mtv
 
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