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اعتقال عشرات النساء في إيران
 
 
 
 
 
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١٧ تموز ٢٠١٨
 
اعتقل مسؤولون إيرانيون في مدينة بندر عباس الساحلية، جنوب إيران 8 نساء و36 شخصاً آخرين، من مستخدمى تطبيق "إنستغرام"، لقيامهم بمشاركة ما اعتبره المسؤولون "صورًا ومقاطع غير لائقة".

وتمت حملة الاعتقالات فى استوديوهات للتصوير، وصالونات للتجميل، وشركات لتنظيم حفلات الزفاف.

وأوضحت الشرطة، "إنهم يدمرون الفضيلة العامة، من خلال النشر المنظم للأنشطة المناهضة للثقافة".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المراهقة مائدة حجابري (18 عاما)، بداية تموز الجاري، بعدما نشرت مقاطع مصورة لها وهى ترقص على إنستغرام، جذبت عشرات الآلاف من المتابعين.
المصدر : وكالات
 
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