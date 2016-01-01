الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم بعد قمته مع بوتين.. ترامب يجتمع بأعضاء الكونغرس اليوم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بعد أن وجهت إليه الكثير من الانتقادات بعد قمة جمعته الاثنين بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأعضاء الكونغرس الأميركي، وهو النشاط الوحيد على جدول أعماله اليوم.



ولم يفصح البيت الأبيض عمن سيحضر اللقاء أو عن موضوعه.



وكان زعيم الجمهوريين في الكونغرس بول راين دعا، الاثنين، ترامب إلى أن 'يدرك أن روسيا ليست حليفتنا”، لافتاً إلى أنه 'ليس هناك تكافؤ أخلاقي بين الولايات المتحدة وروسيا التي ما زالت معادية لقيمنا وأفكارنا الأساسية”. وقال: 'يجب أن تركز الولايات المتحدة على محاسبة روسيا ووضع نهاية لهجماتها الوضيعة على الديمقراطية”.



من جانبه، قال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر إن تصريحات ترامب جعلت الولايات المتحدة تبدو كما لو كانت 'لقمة سائغة”.



بدوره، اتهم زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الاثنين، الرئيس الأميركي بأنه تصرف بشكل 'غير مسؤول، وخطير، وضعيف” أمام نظيره الروسي.



إلى ذلك، اعتبر السيناتور الجمهوري جون ماكين أن المؤتمر الصحافي المشترك بين ترامب وبوتين، الاثنين، في هلسنكي 'كان أحد أسوأ لحظات تاريخ الرئاسة الأميركية”.



وكان الرئيس الأميركي قال، في قمة هلسنكي، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا 'لم تكن أسوأ من الآن”، بسبب 'غباء” الجانب الأمريكي.



ودافع ترامب عن روسيا فيما يتعلق بمزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وأعرب ترامب عن رأي مغاير لما قالته وكالات الاستخبارات الأمريكية، وقال إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر