الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري متفائل.. والتواصل 'مستمر مع الجميع” A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عادت الحرارة إلى خطوط التواصل من أجل تعبيد الطريق أمام تشكيل الحكومة، توّجها الرئيس المكلّف سعد الحريري أمس بالإعراب عن تفاؤله وعن الحاجة إلى 'بعض الوقت”، مع التأكيد على أن التواصل 'مستمر مع الجميع.. وأن الجو أحسن ممّا كان عليه الأسبوع الفائت”. فيما تحدّث الموفد الرسمي عن التيّار 'الوطني الحر” الوزير السابق الياس بو صعب عن 'بداية حلحلة” بعد عرض للعُقد الحكومية مع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري.



وفي الوقت الذي نفت فيه أوساط بعبدا ما تردّد في بعض وسائل الإعلام عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدّد فترة سماح أو مهلة لتشكيل الحكومة ليعمد بعدها إلى تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، مؤكدة لصحيفة 'المستقبل” أن عون 'يحترم الدستور ولن يخالفه وهذا الأمر مخالف للدستور”، قال الرئيس المكلّف في دردشة مع الصحافيين: 'أنا رئيس الحكومة المكلّف وأنا أشكّل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وكل الأحزاب والكتل ممثّلة في الحكومة، وبناء على ذلك أقوم باتصالات وبنتيجتها أقابل الرئيس عون ونتشاور ونصدر التشكيلة الحكومية”.



وأكد الحريري 'العمل من خلال التواصل الهادئ على تكوين مناخ إيجابي، والتوصّل إلى تهدئة الخطاب السياسي الأسبوع الفائت بين 'القوّات” و”التيّار” ما يؤدّي إلى نتائج إيجابية بشكل أفضل”. أضاف: 'الكل في جو إيجابي وسألتقي رئيس الجمهورية قريباً. أنا متمسّك بحكومة وفاق وطني يتمثّل فيها الجميع». موضحاً أن 'لا شيء يمنع من لقاء الوزير جبران باسيل. نحن لسنا متخاصمين بل على العكس ليس هناك تباعد”.



خوري – أبي صعب



وكان الوزير السابق بو صعب زار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري في مكتبه في الوزارة وبحثا في مجموعة من النقاط الآيلة إلى تسهيل تشكيل الحكومة، واتفق الجانبان على عقد لقاء ثانٍ اليوم بعد وضع الرئيس الحريري والوزير باسيل في أجواء الاقتراحات المطروحة.



وأبلغ بو صعب 'المستقبل” أن هذه الزيارة التي قام بها بصفة رسمية كممثّل عن التيّار 'الوطني الحر” أعادت تحريك عجلة التواصل، معرباً عن ارتياحه لـ”تلقّف الرئيس الحريري لهذه الخطوة من خلال الكلام الإيجابي الذي عبّر عنه عقب هذا اللقاء”. أضاف أنه جرى عرض للنقاط الخلافية، نافياً أن يكون 'الوطني الحر” يعرقل تمثيل 'القوّات اللبنانية” أو يعرقل تشكيل الحكومة عموماً، معتبراً أن المشكلة الأكثر تعقيداً هي التمثيل الجنبلاطي في الحكومة، تتلوها عقدة المعارضة السنّية، ومن ثم عقدة «القوّات”.



أما الوزير خوري فرفض من جهته الدخول في تفاصيل ما دار في اللقاء، واكتفى بالتأكيد أن الرئيس الحريري 'يتواصل مع كل الأطراف، وهو مَن يُحّدد طريقة تشكيل الحكومة”.



في الغضون، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن 'لا جديد في الموضوع الحكومي”، لكنه أكد في حديث تلفزيوني أن 'العقدة الأم هي العقدة المسيحية”.



بكركي



في السياق، علمت صحيفة 'الجمهورية” أنّ رئيس 'التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل اتصل الاثنين بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي عبّر لباسيل عن رغبته في تأليف الحكومة سريعاً وتسهيل مهمة الرئيس المُكلّف.



وكشفت مصادر بكركي لـ”الجمهورية” أنّ الراعي شدّد لباسيل على 'دور كل طرف في المساهمة في تسهيل مهمة التأليف”، واعتبر 'أنّ المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الرئيس المكلّف سعد الحريري لكي يشدّ يده في هذا الإطار”. وأشارت إلى أنّ 'باسيل كان متجاوباً، ولديه الإرادة والرغبة في تسهيل التأليف، وليس هاوياً وَضع عقد وعراقيل”، وأكدت أنّ حديث الراعي مع باسيل 'سيُستكمل لاحقاً”.



وقالت المصادر: إنّ بكركي تعتبر أنّ من يُسهِّل تأليف الحكومة اليوم يكون 'أم الصبي”، وإلّا سنشكّ في أمر الجميع، لأنّ الوضع لا يتحمّل الإنتظار، وأنّ هناك حلولاً ترضي الجميع، لكنها تتطلّب قليلاً من التواضع والتنازل والتضحية”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر