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الثلثاء في ١٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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ترامب: إيران تشهد أعمال شغب وواشنطن تدعم المتظاهرين
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١٧ تموز ٢٠١٨
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ".
وتابع الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن في هلسنكي، "هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة في المئة".
وأردف "لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى".
في حزيران/يونيو الماضي أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".
وتواجه حكومة طهران استياء متناميا بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترامب في أيار/مايو بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.
المصدر :
skynews
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