الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد تراجع النفط يعصف بأسهم أوروبا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين متأثرة بانخفاض شركات السلع الأولية لكن تحديثا يبعث على التفاؤل من دويتشه بنك والتوقعات لموسم نتائج قوي حدا من الخسائر.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة وكان لقطاع الطاقة أكبر أثر سلبي في ظل تراجع أسعار الخام تراجعا حادا مع انحسار المخاوف المتعلقة بتعطيلات المعروض.



وهبط أيضا مؤشرا قطاعي الموارد الأساسية والسيارات حيث أظهرت بيانات من الصين، المستهلك الرئيسي للسلع الأولية، تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من السنة وسط مخاوف متنامية من حرب تجارية مع واشنطن.



وعلى صعيد المكاسب، من المتوقع نمو أرباح شركات ستوكس 600 بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني وهو ما سيكون تحسنا عن الربع الأول.



وكتب ميسلاف ماتيجكا المحلل لدى جيه.بي مورجان ”نتائج الأرباح ستكون قوية على الأرجح.



”التوقعات الجديدة هي المجهول، لكننا نلاحظ أن أخبار التجارة ربما لم تعد صادمة كما كانت من قبل حيث يتوقع العديد من المستثمرين الآن مزيدا من الأخبار السيئة في ذلك الصدد.'



وكانت النتائج هي العامل وراء بعض أكبر التحركات في أوروبا.

فقد قفزت أسهم دويتشه بنك 7.3 بالمئة إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن أعلن البنك الألماني عن نتائج أولية للربع الثاني تفوق التوقعات مع احتياطي رأسمالي أفضل من المتوقع.



كانت المخاوف المتعلقة بالملاءة المالية للبنك قد نالت بشدة من أسهمه المنخفضة 36 بالمئة منذ بداية السنة. وساعدت مكاسب السهم اليوم مؤشر قطاع البنوك ليزيد 0.3 بالمئة. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر