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الإستخبارات الأميركية تؤكد حصول "تدخل روسي"
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
دافع مدير الإستخبارات الاميركية دان كوتس، عن الاستنتاجات "الواضحة" لأجهزته حول حصول تدخل روسي في الإنتخابات الرئاسية عام 2016، وحول "المساعي المتواصلة" التي تقوم بها روسيا لـ"ضرب" الديموقراطية الأميركية.


وقال في بيان: "كنا واضحين في تقييمنا للتدخل الروسي في انتخابات 2016 وجهود (روسيا) لتقويض ديموقراطيتنا، وسنُواصل تقديم معلومات استخبارية دقيقة وموضوعية لدعم أمننا القومي".

وكان ترامب قد رفض اتهام روسيا بهذا التدخل خلال قمته في هلسنكي مع فلاديمير بوتين، واضعاً على المستوى نفسه اتهامات أجهزة الإستخبارات الأميركية لروسيا بالتدخل، ونفي بوتين لذلك.

وكان كوتس الذي يُشرف على أنشطة أجهزة الإستخبارات الاميركية، قد صرح في شباط أمام مجلس الشيوخ، ان مما لا شك فيه ان روسيا ترى في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني المقبل "هدفاً لعمليات تُحقّق نفوذاً".
المصدر : أ.ف.ب
 
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