الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان اتحاد نقابات السيارات العمومية أكد المضي باضرابه A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقد اتحاد نقابات السيارات العمومية اجتماعا في ال"غولدن بيتش" - انطلياس، حضره رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر والنقباء: عبد الأمير نجده، بسام طليس، شفيق القسيس، فيليب صقر، محمد العلي، أحمد الموسوي وعدد من أعضاء مجالس النقابات، وناقش المجتمعون مطالب سائقي السيارات العمومية والشاحنات والباصات، وموضوع الإضراب المقرر الأربعاء في 25 الحالي.



وبعد مناقشات وكلمات عرضت على ما آلت إليه الأوضاع وما يعترض القطاع من صعوبات، أصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه بضرورة "إعادة قطاع المحروقات إلى كنف الدولة وإنهاء الاحتكار وجدول الأسعار الاسبوعي، كذلك قمع التعديات التي تطال قطاع النقل لا سيما بوجود شركات تعمل بشكل غير قانوني"، مشددين على "حل موضوع احتكار النقل العمومي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفي كافة المرافق العامة".



ودعوا الى "حل مشكلة الحمولات المحورية عن طريق تطبيق مذكرة التفاهم الثلاثية بين لبنان وسوريا والاردن، وحل مشكلة اصدار دفتر مقطورات بحيث يحق لكل قاطرة ان تستبدل اكثر من مقطورة او نصف مقطورة"، مطالبين ب"وقف اعتماد الاستنسابية والمناطقية في تطبيق القانون احقاقا للحق وتطبيقا للقانون".



وتطرق المجتمعون الى موضوعي "إلغاء السماح بتسجيل اي شاحنة خصوصي يفوق وزنها الاجمالي 21 طنا، وتسجيل سيارات شحن خصوصي مجهزة قلاب"، مطالبين ب"منع الاتوبيسات التي تحمل اللوحة الخضراء والمخصصة للنقل الخارجي من العمل داخل الأراضي اللبنانية وبتسهيل أمور الشاحنات بشكل عام والقديمة بشكل خاص على ان تخضع للتدقيق سنويا".



وأكدوا "المضي في الإضراب العام والاعتصام والتظاهر الأربعاء في 25 الحالي، على جميع الأراضي اللبنانية، على ان تحدد آلية التنفيذ في مؤتمر صحافي يعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين 23 الحالي، في مقر الاتحاد العمالي العام". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر