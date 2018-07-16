غرد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) السابق جون برينان معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي فيلاديمير بوتين في هيلسينكي وقال إن إجابات ترامب عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 "خيانة عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
Donald Trump's press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of 'high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump's comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???