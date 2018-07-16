غرد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) السابق جون برينان معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي فيلاديمير بوتين في هيلسينكي وقال إن إجابات ترامب عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 "خيانة عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى".



Donald Trump's press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of 'high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump's comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) July 16, 2018







واعتبر أن تصريحات ترامب أكدت أنه "في جيب بوتين تماما"، على حد وصفه، مناشدا "الوطنيين من الجمهوريين" أن يتخذوا موقفا حاسما ضد ترامب.



وأضاف أن ما وصفه بعدم رغبة ترامب في الإقرار بالتلاعب الروسي في الانتخابات "يفوق الجرائم الكبرى والجنايات".