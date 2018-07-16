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المديرالسابق لـ "سي آي إيه": ترامب "في جيب بوتين تماما"
 
 
 
 
 
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١٦ تموز ٢٠١٨
 
غرد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) السابق جون برينان معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي فيلاديمير بوتين في هيلسينكي وقال إن إجابات ترامب عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 "خيانة عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى".





واعتبر أن تصريحات ترامب أكدت أنه "في جيب بوتين تماما"، على حد وصفه، مناشدا "الوطنيين من الجمهوريين" أن يتخذوا موقفا حاسما ضد ترامب.

وأضاف أن ما وصفه بعدم رغبة ترامب في الإقرار بالتلاعب الروسي في الانتخابات "يفوق الجرائم الكبرى والجنايات".
المصدر : وكالات
 
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