العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
بريطانيا - غاز الاعصاب نوفيتشوك كان في "زجاجة عطر"!
ترامب: علاقتنا مع روسيا تغيرت منذ 4 ساعات
الحريري: انا اشكل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية
استحداث خدمة جديدة على موقع قوى الأمن الالكتروني
السعودي : قلعة صيدا البحرية مركزاً للنشاط الثقافي والفني
عقيص: العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا تعود بعد إنجاز الحل السياسي
إلى أين يسمح لك جواز سفرك اللبناني بالسفر من دون تأشيرة دخول؟
جنبلاط عن "السفينة العثمانية": حذار من التلوث
أنصاري بعد لقائه باسيل:لا حل للازمة السورية دون عودة النازحين السوريين
الموسوي تابع مشكلة نقص المياه في أحياء صور
المشنوق وصل إلى السعودية في زيارة رسمية
ترامب وصف لقاءه مع بوتين في هلسنكي بأنه بداية طيبة
السودان بقائمة الدول الأكثر تعرضا لحرارة الأرض
مصر تعقب على قرار "الجنسية والوديعة"
جبور: تكتل "الجمهورية القوية" يأخذ حقّه
هكذا سيلتقي عون وجعجع مجدداً
زياد عيتاني يروي تفاصيل تعذيبه
تعرفوا على اقصر حرب شهدها التاريخ البشري!
كتلة المستقبل: ما يصدر من مواقف بما يخص العلاقات اللبنانية – السورية يعبّر فقط عن رأي أصحابه
أوجيرو: تبديل كابل هاتفي في الكورة
قطع المياه عن قرى في قضاء جزين.. والسبب؟
الحريري: أنا من يُشكّل الحكومة ولا أحدَ غيري
اليابان تشهد درجات حرارة قصوى
السنيورة رد على افتراءات جريدة الاخبار بشأن عدوان تموز
ازمة الاسكان محور لقاء خليل و بوعاصي..
هاشم: لإنجاز اقتراح قانون الاسكان لدعم الشباب والاقتصاد
ترمب لبوتين: ستكون لدينا علاقة استثنائية في النهاية
نواب كتلة "المستقبل" لحمادة: لإعادة النظر في التعيينات الإدارية
إعادة فتح سفارة اريتريا في اثيوبيا
أزمة اللاجئين على طاولة البحث بين الحريري ولاكرافي
الاثنين في ١٦ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:22 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
بريطانيا - غاز الاعصاب نوفيتشوك كان في "زجاجة عطر"!
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٦ تموز ٢٠١٨
قال شقيق بريطاني تعرض لغاز الاعصاب نوفيتشوك بعد اربعة اشهر من تسمم جاسوس روسي في منطقة مجاورة لنفس الغاز، ان شقيقه عثر على الغاز السام في زجاجة عطر.
وقال ماثيو راولي لبي.بي.سي نيوز ان شقيقه تشارلي البالغ من العمر 54 عاما، والذي استعاد الوعي لكنه لا يزال في المستشفى وحالته خطيرة، ابلغه انه عثر على زجاجة العطر.
ورفضت الشرطة التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، تأكيد المعلومات.
وكانت الشرطة قد اعلنت في وقت سابق العثور على "زجاجة صغيرة" في منزل تشارلي راولي في ايمزبري، قرب مدينة سالزبري في جنوب غرب انكلترا.
واصيب راولي باعراض المرض في ايمزبري في 30 حزيران/يونيو بعد ساعات على انهيار رفيقته دون ستورغيس اثر تعرضها لنفس غاز الاعصاب. وتوفيت ستورغيس في 8 تموز/يوليو.
وقالت الشرطة ان راولي وستورغيس تعرضا "لكمية كبيرة" من المادة ولمسا مادة مسمومة.
وقال النائب عن المنطقة جون غلين لاذاعة بي.بي.سي في وقت سابق ان راولي وستورغيس قد يكون عثرا على الزجاجة "لانهما كثيرا ما يقومان بالتفتيش في حاويات" قمامة.
وكانت ستورغيس تقيم في نزل للمشردين في المدينة.
وعثر على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبري جنوب غرب انكلترا في الرابع من اذار/مارس، بعد تعرضهما للغاز نوفيتشوك. وتعافيا منذ الحادث.
ووجهت بريطانيا اصابع الاتهام لروسيا في الهجوم على سكريبال، الذي حكم عليه بالسجن لخيانته جواسيس روسا لحساب جهاز الاستخبارات البريطاني ام.آي.6.
وغادر روسيا إلى انكلترا ضمن صفقة تبادل جواسيس عام 2010.
ونفت روسيا بشدة ضلوعها في تسميم سكريبال وابنته، ما اثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا ادت الى تبادل طرد سفراء بين بريطانيا وحلفائها من جهة وروسيا من جهة اخرى.
ولم تتمكن الشرطة من تحديد ما اذا كانت عينة نوفيتشوك التي سممت راولي وستورغيس، هي نفس العينة التي استخدمت ضد سكريبال وابنته. لكنها قالت ان تنظر في علاقة محتملة بين العينتين.
المصدر :
أ.ف.ب
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٦ تموز ٢٠١٨
- ترامب: علاقتنا مع روسيا تغيرت منذ 4 ساعات
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- ترامب وصف لقاءه مع بوتين في هلسنكي بأنه بداية طيبة
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- اليابان تشهد درجات حرارة قصوى
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- ترمب لبوتين: ستكون لدينا علاقة استثنائية في النهاية
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- إعادة فتح سفارة اريتريا في اثيوبيا
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- بوتين في هلسنكي لعقد القمة مع ترامب
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- هذا ما ستقترحه موسكو على واشنطن
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- مباحثات صعبة بين بوتين وترامب
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا